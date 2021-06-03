В Турции назвали размер убытков из-за запрета на полёты из России

Председатель Совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции Ферит Тургут заявил, что приостановка авиасообщения с Россией принесёт Анкаре миллиардные убытки, сообщает РИА Новости.

«С учётом убытков с 15 апреля по 21 июня сумма потерь превышает два миллиарда долларов», - отметил он.

По мнению Тургута, россияне не уверены в том, что власти РФ возобновят авиасообщение после 21 июня, и поэтому могут отменить или перенести поездку на турецкие курорты.

Ранее российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил о возобновлении авиасообщения с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией и Албанией, сообщает Ura.ru. При этом полёты в Турцию и Танзанию запретили до 21 июня из-за эпидимиологической обстановки в этих странах.

