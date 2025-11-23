«Победа», «MAX» и «нейросеть» названы словами 2025 года в РФ
По данным экспертов Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, слово «победа» признано словом 2025 года в России, сообщает ТАСС.
Выбор носит символичный характер и напрямую связан с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В тройку лидеров также вошли: «Max» — первый национальный мессенджер, занявший вторую позицию, и «нейросеть», оказавшаяся на третьем месте. Лингвисты отметили, что повторный выход термина «нейросеть» в число самых популярных слов подтверждает, что технологии искусственного интеллекта остаются одним из ключевых трендов эпохи.
В списке претендентов на звание слова года фигурировали: «Аляска», «переговоры», «Интервидение», «цифровой рубль», «ценности», «защитник» и «генерировать».
Ранее Кембриджский словарь выбрал словом 2025 года прилагательное «парасоциальный», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» при продаже квартир
- Новиков: Желание ЕС изменить четыре пункта является отрицанием плана Трампа
- «Победа», «MAX» и «нейросеть» названы словами 2025 года в РФ
- СМИ: Жёсткая драка произошла после футбольного матча в Москве
- Трамп заявил, что план урегулирования конфликта на Украине не является окончательным
- Россиянам грозит уголовная ответственность за подделанные с помощью ИИ фото ДТП
- Участники митинга в Киеве потребовали арестовать Ермака
- Виктору Сухорукову отказали в шенгенской визе из-за угрозы ЕС
- Шаман раскрыл, сменила ли Мизулина фамилию после свадьбы
- «Всегда красиво звучит»: Лепс объяснил, чем цепляет Шаман
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru