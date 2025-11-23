«Победа», «MAX» и «нейросеть» названы словами 2025 года в РФ

Выбор носит символичный характер и напрямую связан с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В тройку лидеров также вошли: «Max» — первый национальный мессенджер, занявший вторую позицию, и «нейросеть», оказавшаяся на третьем месте. Лингвисты отметили, что повторный выход термина «нейросеть» в число самых популярных слов подтверждает, что технологии искусственного интеллекта остаются одним из ключевых трендов эпохи.

В списке претендентов на звание слова года фигурировали: «Аляска», «переговоры», «Интервидение», «цифровой рубль», «ценности», «защитник» и «генерировать».

Ранее Кембриджский словарь выбрал словом 2025 года прилагательное «парасоциальный», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

