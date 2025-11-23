В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» при продаже квартир
Парламентская фракция «Справедливая Россия» инициировала разработку проекта закона по противодействию мошенническим схемам на рынке недвижимости, известным как «бабушкина схема», сообщает ТАСС.
Документ будет представлен на рассмотрение на следующей неделе. Его авторы — председатель партии Сергей Миронов и депутат Михаил Делягин — намерены законодательно решить проблему принуждения пожилых людей к продаже квартир и последующего оспаривания таких сделок в суде.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы квартир, в особенности преклонного возраста, просят вернуть им недвижимость и аннулировать сделку в связи с тем, что при продаже на них якобы было оказано давление извне.
В октябре в Российской гильдии риелторов объявили, что за 2025 год число споров по поводу недвижимости после сделки увеличилось на 15-20%. В связи с этим в России приходится применять новые меры для разрешения таких ситуаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» при продаже квартир
- Новиков: Желание ЕС изменить четыре пункта является отрицанием плана Трампа
- «Победа», «MAX» и «нейросеть» названы словами 2025 года в РФ
- СМИ: Жёсткая драка произошла после футбольного матча в Москве
- Трамп заявил, что план урегулирования конфликта на Украине не является окончательным
- Россиянам грозит уголовная ответственность за подделанные с помощью ИИ фото ДТП
- Участники митинга в Киеве потребовали арестовать Ермака
- Виктору Сухорукову отказали в шенгенской визе из-за угрозы ЕС
- Шаман раскрыл, сменила ли Мизулина фамилию после свадьбы
- «Всегда красиво звучит»: Лепс объяснил, чем цепляет Шаман
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru