В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» при продаже квартир

Документ будет представлен на рассмотрение на следующей неделе. Его авторы — председатель партии Сергей Миронов и депутат Михаил Делягин — намерены законодательно решить проблему принуждения пожилых людей к продаже квартир и последующего оспаривания таких сделок в суде.

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы квартир, в особенности преклонного возраста, просят вернуть им недвижимость и аннулировать сделку в связи с тем, что при продаже на них якобы было оказано давление извне.

В октябре в Российской гильдии риелторов объявили, что за 2025 год число споров по поводу недвижимости после сделки увеличилось на 15-20%. В связи с этим в России приходится применять новые меры для разрешения таких ситуаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

