Новиков: Желание ЕС изменить четыре пункта является отрицанием плана Трампа

Европейские лидеры, желая скорректировать мирный план президента США Дональда Трампа по Украине, по сути, отвергают его целиком, сообщил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по пунктам плана США

По его словам, любая из планируемых поправок сама по себе является «покушением» на план, а их совокупность — это уже «откровенный протест». Новиков подчеркнул, что, несмотря на возможные слова поддержки, реальная позиция Европы означает «полное отрицание» американской инициативы.

Ранее Трамп заявил, что план урегулирования конфликта на Украине не является окончательным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

