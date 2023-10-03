По всей России 4 октября включат сирены
3 октября 202306:28
В России пройдет крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, сообщает РИА Новости.
Она состоится 4 октября во всех регионах. Речь идет о проверке с запуском сирен и громкоговорителей.
По словам спасателей, услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.
В марте МЧС на неопределенный срок перенесло проверки систем оповещения в регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru