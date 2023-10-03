По всей России 4 октября включат сирены

В России пройдет крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, сообщает РИА Новости.

МЧС опровергло сообщения о фейковой воздушной тревоге в регионах

Она состоится 4 октября во всех регионах. Речь идет о проверке с запуском сирен и громкоговорителей.

По словам спасателей, услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

В марте МЧС на неопределенный срок перенесло проверки систем оповещения в регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com/Алексей Баранов
ТЕГИ:МЧС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры