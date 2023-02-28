МЧС опровергло сообщения о фейковой воздушной тревоге в регионах
Информация о воздушной тревоге, якобы объявленной в некоторых регионах России, не соответствует действительности. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Как отметили в ведомстве, сообщения о возможной угрозе прозвучали в эфире ряда радиостанций и телеканалов из-за взлома серверов.
«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» — отмечается в заявлении в Telegram-канале министерства.
Ранее очевидцы сообщили о взломах эфира каналов 2х2 и ТНТ4 в Московской и Ленинградской областях: телезрителям вместо привычных программ показали предупреждение о ракетной угрозе. Также об «опасности» предупредили жителей Екатеринбурга, пишет Ura.ru.
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