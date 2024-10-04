СМИ: Чекалиным грозит до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей
4 октября 202405:33
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супругу Артему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.
Также они могут заплатить штраф до одного миллиона рублей за валютные операции с использованием подложных документов.
Следователи МВД выступят с ходатайством отправить Чекалиных под домашний арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru