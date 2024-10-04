СМИ: Чекалиным грозит до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супругу Артему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

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Также они могут заплатить штраф до одного миллиона рублей за валютные операции с использованием подложных документов.

Следователи МВД выступят с ходатайством отправить Чекалиных под домашний арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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