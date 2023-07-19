«Опасная практика»: Арбатова выступила против прерывающих беременность таблеток

Таблетки для прерывания беременности Мизопростол и Мефипристон уберут с прилавков аптек с марта следующего года, такой ответ Минздрава получила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Проект соответствующего приказа примут осенью. Препараты будут использовать только в медицинских организациях, остальные препараты подобного типа Минздрав либо разрешит отпускать по рецепту, либо запретит распространять в розницу.

«Я за то, чтобы все эти препараты были изъяты из свободного потребления. Потому что практика их употребления очень опасна. Как и всякая самопальная медицина. Я неоднократно наблюдала, как девушки себе либо устраивают дома кровотечение, и все равно попадают на «чистку», либо разбалтывают матку так, что потом не могут вынашивать беременность. Я против самодеятельной медицины», - сказала Арбатова.

Собеседница заявила, что женщины не должны пытаться прервать беременность без участия врачей, так как в будущем это может аукнуться их здоровью.

«Эти препараты напоминают мне совершенно адские секреты моей молодости, как прервать беременность. И все эти «рецепты» были рассчитаны на Шварцнеггера. Люди не удаляют себе дома аппендицит. Самодеятельный аборт ведет к не меньшим рискам – это я говорю как тетенька 66 лет, на глазах у которой произошло очень много трагедий», - заключила она.

Ранее в Госдуме анонсировали проект о кредитных каникулах для беременных и женщин в декрете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

