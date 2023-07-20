«Убивать или нет?»: Адвокат оценила идею запретить частным клиникам делать аборты

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Минздрав России готов обсуждать запрет частным клиникам делать аборты. В ведомстве говорят, что такие учреждения не соблюдают установленное законом правило — от 48 часов до семи дней тишины перед процедурами. У депутатов и общественников другие претензии к коммерческим клиникам — они говорят, что такие учреждения скрывают от государства реальное число абортов. Орешкова согласилась с позицией Минздрава.

«Коммерческие клиники действительно по большей части не соблюдают “принцип тишины”. Нужно обязательно разговаривать с женщиной, давать ей время на обдумывание. Очень часто жизненные обстоятельства складываются так, что их можно исправить. Клиники же чаще всего преследуют коммерческую цель, ошибочно полагая, что “дни тишины” ни к чему не приведут. Конечно, это на руку спешащим пациентам, им удается в порыве эмоций сделать все быстро, очень часто — с неблагоприятными последствиями для здоровья. Конечно, обращение в частную клинику подразумевает денежные затраты, но деньги на аборт, увы, всегда находятся», — сказала Орешкова.

Собеседница НСН указала на тревожное соотношение рождаемости и смертности.

«Тема абортов болезненная, но очень актуальная, особенно в сегодняшнем историческом моменте, когда рождаемость гораздо ниже, чем смертность. Это очень настораживающий знак, с ним нужно что-то делать в масштабе страны. Следует использовать все методы: работать с частными клиниками, с населением и, конечно, повышать уровень жизни женщин. Если бы женщины были защищены, такого количества абортов точно не было бы», — подчеркнула врач.

Эксперт отметила, что проведение абортов только в государственных клиниках поможет снизить их число.

«Будет даваться время на обдумывание, убивать будущего ребенка или нет. Возможно, так удастся спасти какое-то количество детей. Впрочем, отказ в проведении аборта будет незаконным, если нет противопоказаний, и вряд ли коммерческим клиникам запретят прерывать беременность. Трагедии в этом нет — очень часто в государственных и частных клиниках работают одни и те же врачи. Однако в государственных клиниках будут соблюдаться права пациентов, будет даваться время на обдумывание, будут действительно работать консультанты и разбираться, что спровоцировало будущую мать на аборт. Кредиты, нежелание любимого мужчины иметь детей — все это дело поправимое. Когда специалисты начинают общаться с женщиной, вполне возможно, что она поймет, что проблему не удастся решить убийством ребенка», — допустила собеседница НСН.

В заключение Орешкова добавила, что есть множество фондов и неравнодушных людей, которые готовы помочь.

«Оказывается финансовая и юридическая помощь, собираются вещи для малыша. Все становится на свои места, и аборт не случается. Поэтому очень важно сейчас развернуть программу поддержки семьи и женщин, работать с подростками и молодежью», — подытожила она.

Ранее писательница Мария Арбатова поддержала идею запрета препаратов для прерывания беременности, назвав их использование опасным для здоровья. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

