«По примеру иноагентов»: Клименко объяснил запрет на рекламу для анонимных каналов
Герман Клименко заявил НСН, что Роскомнадзор не научился блокировать отдельные каналы в Telegram и YouTube, но и не хочет полностью блокировать площадки.
Роскомнадзор не научился блокировать отдельные каналы в Telegram и YouTube, но и не хочет полностью блокировать площадки, поэтому «давить» на блогеров будут запретом на рекламу, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН.
Роскомнадзор предложил обязать авторов публичных каналов и страниц с аудиторией более 1000 пользователей в соцсетях передавать в ведомство сведения о себе. Инициатива уже прошла первое чтение в Госдуме, пишет «Российская газета». Инициатива предполагает, что российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор.
«Блокировать отдельные Telegram-каналы Роскомнадзор не научился. На YouTube тоже есть каналы, которые нарушают наше законодательство. Государство не может принять решение, стоит ли блокировать весь ресурс. Сегодня YouTube и Telegram становятся «священными коровами», Роскомнадзор ищет другие способы давления. Идет стимулирование выхода на прямой контакт давлением через рекламу. Если вы о своем Telegram-канале не сообщите, то вам рекламу нельзя принимать. Еще можно параллель с иноагентами провести, все они жалуются на то, что рекламодатели от них отвернулись. Такие каналы не смогут развиваться без рекламы, учтен именно опыт иноагентов», - объяснил он.
При этом, по его словам, это создаст дополнительные проблемы для рекламодателей, которые должны потребовать от Роскомнадзора реестр «доступных площадок».
«Другой вопрос, нужен тогда специальный реестр, чтобы рекламодатели понимали, где можно размещать рекламу. Это должен быть публичный список блогеров, которые, условно говоря, сдали о себе данные. Цель Роскомнадзора понятна, но как это будет выглядеть на практике, большой вопрос. Немного странно выкладывать список сайтов, которые сотрудничают с государством. Еще, например, Telegram показывает нам посетителей и просмотры, а другие соцсети не всегда. Важно прописать, что такое 1000 подписчиков, будут ли учитываться просмотры и так далее», - заключил собеседник НСН.
Технической возможности блокировать отдельные Telegram-каналы сегодня нет, а при запрете они могут создаваться снова, заявил ранее генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков «Радиоточке НСН».
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