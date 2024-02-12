Депутат Свинцов: В Госдуме обсуждают блокировку анонимных Telegram-каналов
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что анонимные Telegram-каналов предлагают регистрировать так же, как и электронные СМИ, сообщает URA.RU.
По его словам, в настоящее время в нижней палате парламента обсуждают введение соответствующих норм и требований, что позволит в итоге блокировать отдельные каналы, которые не раскрыли своих редакторов и владельцев.
Он указал, что данные меры позволят бороться с вымогателями, так как «и администраторы, и владельцы будут вынуждены раскрыть свои персональные данные в разумных пределах».
«Я не знаю ни одного случая, по крайней мере, за последние пять лет, когда какие-то сотрудники СМИ вымогали деньги у предпринимателей, у чиновников... Telegram-каналы регулярно фигурируют в уголовных делах», — заключил Свинцов.
Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил экс-директора холдинга Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает RT.
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