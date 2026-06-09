В Союзе отцов России призвали изменить подход к воспитанию детей

В России необходимо вернуть воспитание, где не путаются роли мужчины и женщины в будущей семье, заявил исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба в пресс-центре НСН.

«Нам нужно воспитывать и передавать правильные понятия. Мужчина должен быть мужчиной, он должен отвечать за свои слова, отвечать за свои поступки. Он должен быть гарантом для своих детей и семьи. Я благодарен своему отцу, который в 19 лет мне сказал, что мне должно хватить ума и содержать семью, которую я создал. Множество возможностей сегодня зарабатывать деньги для своих детей и семьи. Девочки сегодня не могут рассчитывать на мужчин, поэтому они вынуждены получать три профессии, делать себе подушки безопасности. Не должно быть этого. Мы должны воспитывать так, чтобы отец был добытчиком и опорой, а женщина сердцем семьи и хранительницей очага. Все у нас должно сводиться к этому», - отметил он.

В России набирает обороты новый тренд — «мама выходного дня», когда женщины добровольно отдают детей отцам на постоянное проживание, а сами лишь периодически их навещают. Всё чаще матери подписывают мировые соглашения, отказываясь от долгих судов за право опеки.

Сторонницы такого подхода уверены, что папа такой же родитель, как и мама, и способен полноценно воспитывать ребёнка. К тому же мужчины зачастую больше зарабатывают, а дети нередко сами не против жить с отцом при нормальных семейных отношениях. Сама женщина получает возможность заниматься карьерой, ухаживать за собой и выстраивать собственную жизнь, что для многих становится решающим аргументом.



