По поручению мэра: как соцработники помогают людям на самоизоляции

В мэрии столицы рассказали, как пожилые москвичи, находящиеся на самоизоляции, могут получить соцподдержку, лекарства, а также уголь или дрова для садового дома, если в нем нет отопления во время проживания людей. Об алгоритме оказания социальных услуг и помощи соцработников сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что начиная с 23 марта москвичам старше 65 лет, которые соблюдают дома режим самоизоляции, оказано более 180 тысяч услуг. Во всех округах столицы работают около 10 тысяч социальных работников и 1200 помощников. В случае необходимости социальные службы готовы увеличить количество сотрудников до 13 тысяч. По официальным данным, один соцработник в среднем помогает одновременно 23 жителям.