По поручению мэра: как соцработники помогают людям на самоизоляции
В мэрии столицы рассказали, как пожилые москвичи, находящиеся на самоизоляции, могут получить соцподдержку, лекарства, а также уголь или дрова для садового дома, если в нем нет отопления во время проживания людей. Об алгоритме оказания социальных услуг и помощи соцработников сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что начиная с 23 марта москвичам старше 65 лет, которые соблюдают дома режим самоизоляции, оказано более 180 тысяч услуг. Во всех округах столицы работают около 10 тысяч социальных работников и 1200 помощников. В случае необходимости социальные службы готовы увеличить количество сотрудников до 13 тысяч. По официальным данным, один соцработник в среднем помогает одновременно 23 жителям.
Напомним, заявку на покупку и доставку продуктов и медикаментов, товаров первой необходимости, дров или угля для садового дома, кормов для животных и на выгул пожилые горожане могут оставить на горячей линии комплекса социального развития Москвы: +7 (495) 870-45-09. Помощь будет оказана соцработниками в течение суток с момента получения запроса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru