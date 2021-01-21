«По наивности». В Госдуме рассказали, почему школьники хотят убивать

«Абсолютное большинство школьников такие вещи не привлекают, они этого не планируют. Старшеклассники понимают ответственность, и у них совершенно другие интересы. Им гораздо интереснее учиться. Тем не менее, каждый случай вызывает большой резонанс», - отметила она.

По словам парламентария, в стране должны работать все субъекты профилактики таких случаев.

«Надо понимать, чем занимаются дети в свободное от учебы время, если они дома без взрослых. Родителям надо понимать, чем увлекаются их дети, что читают в интернете. Конечно, должны быть интересные учебные программы. Детей надо любить и по возможности уделять им внимание, поощряя интерес к знаниям. Ведь бывает, что дети по наивности вовлекаются в незаконные дела. Кто-то хотел бы заниматься химией, кто-то – робототехникой. Они ищут реализации, им нужно давать возможность заниматься дополнительным образованием», - добавила депутат.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН заявила, что случаи стрельбы в школе связаны с тем, что происходит в семьях «стрелков».

«Если ребенок не является свидетелем домашнего насилия, он вряд ли сформируется агрессивным. Причем, насилие бывает не только физическое, но и эмоциональное. Мировая статистика такова, что большинство малолетних преступников вышли из неблагополучных семей. Именно из тех, где практиковалось насилие», - отметила она.