«По наивности». В Госдуме рассказали, почему школьники хотят убивать
Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в эфире НСН назвали причины популярности школьных шутингов в России.
В Подмосковье задержали двух подростков, готовивших, по предварительным данным, атаку на школу, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах. Он добавил, что молодых людей вычислили по интернет-переписке, сейчас их допрашивают. Другие детали пока неизвестны.
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в эфире НСН рассказала, что тема стрельбы в школе совсем не популярна у учащихся.
«Абсолютное большинство школьников такие вещи не привлекают, они этого не планируют. Старшеклассники понимают ответственность, и у них совершенно другие интересы. Им гораздо интереснее учиться. Тем не менее, каждый случай вызывает большой резонанс», - отметила она.
По словам парламентария, в стране должны работать все субъекты профилактики таких случаев.
«Надо понимать, чем занимаются дети в свободное от учебы время, если они дома без взрослых. Родителям надо понимать, чем увлекаются их дети, что читают в интернете. Конечно, должны быть интересные учебные программы. Детей надо любить и по возможности уделять им внимание, поощряя интерес к знаниям. Ведь бывает, что дети по наивности вовлекаются в незаконные дела. Кто-то хотел бы заниматься химией, кто-то – робототехникой. Они ищут реализации, им нужно давать возможность заниматься дополнительным образованием», - добавила депутат.
В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН заявила, что случаи стрельбы в школе связаны с тем, что происходит в семьях «стрелков».
«Если ребенок не является свидетелем домашнего насилия, он вряд ли сформируется агрессивным. Причем, насилие бывает не только физическое, но и эмоциональное. Мировая статистика такова, что большинство малолетних преступников вышли из неблагополучных семей. Именно из тех, где практиковалось насилие», - отметила она.
В связи с этим Пушкина призвала заниматься профилактикой домашнего насилия, а для начала принять профильный законопроект.
Согласно документу, если полиция установит факт совершения домашнего насилия, выписывается защитное предписание — с согласия пострадавших. Этот документ может запретить совершать семейно-бытовое насилие, вступать в контакт с пострадавшим или пытаться выяснить его местопребывание. Срок действия защитного предписания — 30 суток, но может быть продлен до 60. Если есть опасения, что обычное предписание не позволяет обеспечить безопасность пострадавшего, полиция может обратиться в суд за судебным защитным предписанием.
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