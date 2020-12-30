Депутат Госдумы осудила включение центра «Насилию.нет» в список иноагентов

Замредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина опубликовала в своем Telegram сообщение, в котором выступила с критикой решения о признании центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» в список иностранных агентов.

Пушкина отметила, что организация является одной из лучших в своей сфере и подчеркнула, что это не единственный случай, когда эффективные НКО попадают в список иностранных агентов «на основании анонимных доносов».

Она добавила, что ранее в список Минюста вошел фонд «Гуманитарное действие», специализация которого заключается в оказании медико-социальной помощи пациентам с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, а также людям, употребляющим наркотики.