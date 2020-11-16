В ОПРФ предложили создать министерство семейной политики
Первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Павел Пожигайло в эфире НСН рассказал, почему отзыв законопроектов об изъятии детей из семей был верным решением.
Авторы двух законопроектов о внесудебном изъятии детей отозвали их из Госдумы. Разработчиками одного из них были глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Второй законопроект подготовила группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Законотворцы рассказали, что приняли решение отозвать проекты из-за острых дискуссий в обществе и необходимости доработки документов. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал «не спешить с принятием законов, так как главное - не наделать ошибок, которые могут нанести вред ребенку».
Первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Павел Пожигайло в эфире НСН рассказал, почему отзыв законопроектов стал самым верным решением.
«Лед тронулся, и это очень хорошо. В июле проходило нулевое чтение закона Клишаса-Крашенинникова в Общественной палате, и тогда удалось выработать замечания, которые не давали принять этот законопроект, потому что он выхолащивал всё. Мы работали с 200 родительскими организациями и спрашивали, почему ни одна из них не поддерживает этот законопроект. В сентябре была встреча в Госдуме с Крашенинниковым, и нам удалось озадачить его нашими аргументами. Радует, что всё это прошло в рамках нормальной процедуры, а не на митингах. В конечном итоге мы получили консенсус. Это целое событие, чтобы два профильных комитета отозвали свой законопроект. Не знаю, когда в истории такое было», - сказал он.
Общественник также объяснил разницу между законопроектом Клишаса-Крашенинникова и документом, разработанным сенаторами во главе с Мизулиной.
«Все-таки закон Клишаса-Крашенинникова - это поправки в одну статью. Он касался только лишь процедуры изъятия детей из семей. Это лишь усугубляло проблему. А закон Мизулиной подразумевал поправки в 65 статей Семейного кодекса. Более того, там были поправки в Уголовный кодекс и КоАП. То есть они хотели полностью переписать семейное законодательство для формирования принципов защиты и поддержки семьи. Они хотели через поддержку семьи выйти на защиту детей. Поэтому эти два закона невозможно сравнивать. Закон «семи сенаторов» получился громоздким и там были технические проблемы, поэтому он застрял», - отметил Пожигайло.
Он рассказал, как следует подходить к реформированию семейного законодательства, чтобы не навредить ни родителям, ни ребенку.
«Одна из наших задач - создать общую группу по наблюдению за разработкой семейного законодательства. Для начала нужно было умерить амбиции всех разработчиков. Они приняли хорошее решение, отозвав оба законопроекта. Я надеюсь, что будет создана общая группа для разработки единого подхода, в которую войдут и сенаторы, и депутаты, и общественные организации. Ведь главное сейчас - даже не закон. Тут телега опережает лошадь. Надо выйти на некоторые концептуальные критерии, как минимум, ввести должность вице-премьера по вопросам семейной политики, как максимум, переформатировать Минтруд в министерство семейной политики. Они должны выработать генеральные дорожные карты, и под них уже разрабатывать законы. Только тогда бы будет четко понимать цели, которые хотим достичь», - сказал он.
Напомним, что закон Клишаса-Крашенинникова разрешал изымать детей из семьи по ускоренному решению суда в течение 24 часов, если существует угроза их жизни и здоровью. Однако некоторые депутаты посчитали слишком быстрое изъятие детей избыточным. По их мнению, судам может не хватить 24 часов для установления виновных, так как ситуации бывают запутанными.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила категорически против практики насильственного изъятия детей из семьи. По ее мнению, взамен изъятия должна быть профилактика социального сиротства. В частности, органы опеки должны быстро реагировать на сложности, возникающие у семей – помогать с трудоустройством, жильём и обеспечением бесплатными лекарствами.
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