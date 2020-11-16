В ОПРФ предложили создать министерство семейной политики

«Лед тронулся, и это очень хорошо. В июле проходило нулевое чтение закона Клишаса-Крашенинникова в Общественной палате, и тогда удалось выработать замечания, которые не давали принять этот законопроект, потому что он выхолащивал всё. Мы работали с 200 родительскими организациями и спрашивали, почему ни одна из них не поддерживает этот законопроект. В сентябре была встреча в Госдуме с Крашенинниковым, и нам удалось озадачить его нашими аргументами. Радует, что всё это прошло в рамках нормальной процедуры, а не на митингах. В конечном итоге мы получили консенсус. Это целое событие, чтобы два профильных комитета отозвали свой законопроект. Не знаю, когда в истории такое было», - сказал он.



Общественник также объяснил разницу между законопроектом Клишаса-Крашенинникова и документом, разработанным сенаторами во главе с Мизулиной.



«Все-таки закон Клишаса-Крашенинникова - это поправки в одну статью. Он касался только лишь процедуры изъятия детей из семей. Это лишь усугубляло проблему. А закон Мизулиной подразумевал поправки в 65 статей Семейного кодекса. Более того, там были поправки в Уголовный кодекс и КоАП. То есть они хотели полностью переписать семейное законодательство для формирования принципов защиты и поддержки семьи. Они хотели через поддержку семьи выйти на защиту детей. Поэтому эти два закона невозможно сравнивать. Закон «семи сенаторов» получился громоздким и там были технические проблемы, поэтому он застрял», - отметил Пожигайло.



Он рассказал, как следует подходить к реформированию семейного законодательства, чтобы не навредить ни родителям, ни ребенку.