По Крымскому мосту возобновили движение пригородных поездов

Как заявил глава ведомства Валерий Савельев, это стало возможным благодаря совместной работе РЖД и Крымской железной дороги. Известно, что мост пересекли электрички, выехавшие из Керчи и Анапы. С 10 октября пригородные поезда будут курсировать согласно расписанию.

Как отметил министр, работы ведутся круглые сутки, чтобы жители полуострова и материковой части России были обеспечены качественной транспортной связью, а перевозчики — логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов.

В числе погибших при взрыве на Крымском мосту оказалась семейная пара из Санкт-Петербурга. 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя проезжали на автомобиле Cadillac рядом с грузовиком, когда тот взорвался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

