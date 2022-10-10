По Крымскому мосту возобновили движение пригородных поездов
Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту, сообщает Минтранс России.
Как заявил глава ведомства Валерий Савельев, это стало возможным благодаря совместной работе РЖД и Крымской железной дороги. Известно, что мост пересекли электрички, выехавшие из Керчи и Анапы. С 10 октября пригородные поезда будут курсировать согласно расписанию.
Как отметил министр, работы ведутся круглые сутки, чтобы жители полуострова и материковой части России были обеспечены качественной транспортной связью, а перевозчики — логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов.
В числе погибших при взрыве на Крымском мосту оказалась семейная пара из Санкт-Петербурга. 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя проезжали на автомобиле Cadillac рядом с грузовиком, когда тот взорвался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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