По Кольцевой линии метро начал курсировать поезд «Здоровая Москва»
В столичной подземке начал курсировать новый тематический поезд, посвященный здоровому образу жизни. Торжественная церемония запуска прошла в электродепо «Красная Пресня». Состав будет курсировать по Кольцевой линии московского метрополитена в течение шести месяцев. За это время его увидят примерно 3 миллиона пассажиров.
В департаменте здравоохранения Москвы подчеркнули, что в вагонах поезда «Здоровая Москва» размещены рекомендации от главных столичных специалистов. Его пассажиры узнают о своевременной диспансеризации, правильном питании, а также активном образе жизни.
Напомним, «Здоровая Москва» — это проект, в рамках которого в парках и зонах отдыха столицы разместились 46 медицинских павильонов. Они оборудованы современным диагностическим оборудованием. Недалеко от некоторых павильонам находятся специальные площадки – там проводятся лекции, тренировки и мастер-классы.
К слову, в настоящий момент на разных ветках столичной подземки курсируют 16 тематических поездов. Их пассажиры могут узнать о выдающихся людях, Победе в Великой Отечественной войне, а также истории и культуре столицы.
Ранее НСН писала, что на Арбатско-Покровской линии столичной подземки начал курсировать тематический поезд, посвященный волонтерскому движению. Состав был оформлен в стиле Instagram Stories. На вагонах и внутри них были размещены слоганы, фотографии и иллюстрации, а также хэштеги, посвященные волонтерскому движению. Помимо этого, в каждом вагоне состава была размещена подробная информацию о том, как стать волонтером.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Трамп отправил Болтона в отставку
- Ведомства одобрили проект о запрете продажи алкоголя до 21 года
- США ввели санкции против сотрудников СК в Сургуте
- «Боятся плана Путина». В Грузии объяснили, почему страну не принимают в НАТО
- Отчаяние из-за языка. Психиатр о мотивах самосожжения активиста в Ижевске