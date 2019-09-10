По Кольцевой линии метро начал курсировать поезд «Здоровая Москва»

В столичной подземке начал курсировать новый тематический поезд, посвященный здоровому образу жизни. Торжественная церемония запуска прошла в электродепо «Красная Пресня». Состав будет курсировать по Кольцевой линии московского метрополитена в течение шести месяцев. За это время его увидят примерно 3 миллиона пассажиров.

В департаменте здравоохранения Москвы подчеркнули, что в вагонах поезда «Здоровая Москва» размещены рекомендации от главных столичных специалистов. Его пассажиры узнают о своевременной диспансеризации, правильном питании, а также активном образе жизни.

Напомним, «Здоровая Москва» — это проект, в рамках которого в парках и зонах отдыха столицы разместились 46 медицинских павильонов. Они оборудованы современным диагностическим оборудованием. Недалеко от некоторых павильонам находятся специальные площадки – там проводятся лекции, тренировки и мастер-классы.

К слову, в настоящий момент на разных ветках столичной подземки курсируют 16 тематических поездов. Их пассажиры могут узнать о выдающихся людях, Победе в Великой Отечественной войне, а также истории и культуре столицы.