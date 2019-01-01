В столичном метро запустили тематический поезд «Спасибо, донор!»

Столичный метрополитен запустил поезд, посвященный донорству крови. Тематический состав можно будет увидеть на Таганско-Краснопресненской линии вплоть до конца года, информирует официальный сайт мэра города.

В вагонах размещены интересные факты и полезные сведения о донорстве и донорском движении. Там, в частности, можно будет узнать об истории спасения пациентов, почерпнуть информацию об учреждениях службы крови Москвы, отмечает АГН «Москва».

Проект призван выразить признательность всем, кто хоть раз сдавал кровь, и особенно выделить постоянных доноров. Так прокомментировала запуск тематического поезда «Спасибо, донор!» Елена Хавкина – заместитель главы столичного департамента здравоохранения.

В торжественном запуске состава в преддверии Всемирного дня донора приняли участие почетные доноры России и Москвы, волонтеры, которые получили благодарность мэра Москвы Сергея Собянина за наибольший личный вклад в развитие донорства и городской службы крови.

