При опрокидывании катера в Карелии один человек погиб, трое пропали
В Карелии перевернулся пассажирский катер, сообщает «РЕН ТВ».
Это случилось вечером 24 сентября в Онежском озере из-за сильной волны. В плавсредстве находилось семь человек. Один из них – 5-летний ребенок.
Добраться до берега на катере сумели четыре человека. Их прибило к берегу недалеко от деревни Горка. Один мужчина скончался. Еще трое госпитализированы. У одного обморожены ноги.
Пропавшими числятся трое, среди которых ребенок.
Ранее в Саратовской области на реке Волка столкнулись катер и надувная лодка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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