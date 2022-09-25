При опрокидывании катера в Карелии один человек погиб, трое пропали

Это случилось вечером 24 сентября в Онежском озере из-за сильной волны. В плавсредстве находилось семь человек. Один из них – 5-летний ребенок.

Добраться до берега на катере сумели четыре человека. Их прибило к берегу недалеко от деревни Горка. Один мужчина скончался. Еще трое госпитализированы. У одного обморожены ноги.

Пропавшими числятся трое, среди которых ребенок.

Ранее в Саратовской области на реке Волка столкнулись катер и надувная лодка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

