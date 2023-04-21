Пропавшую мать советницы сенатора нашли в тверской гостинице

Татьяну Адабаш, мать помощницы сенатора Елены Силкиной, нашли живой в тверской гостинице, сообщает телеграм-канал Mash.

У жителя Нижнего Новгорода похитили биткоины на сумму более 10 млн рублей

Оказалось, что 77-летняя женщина оказалась жертвой телефонных мошенников из Украины. Ей позвонили, запугали «спецоперацией» и убедили перевести больше миллиона рублей на их счета. После чего попросили сменить сим-карту, уйти из дома и спрятаться.

Татьяне забронировали номер в гостинице в Твери, который она оплатила своими деньгами. После этого ей запретили контактировать с родственниками - якобы ради ее же блага. Ее также попросили никому не открывать дверь в отеле. Пока Татьяна следовала инструкции мошенников, те параллельно вымогали у дочки еще два миллиона рублей под предлогом похищения.

Сейчас с женщиной все в порядке, сообщает Mash.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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