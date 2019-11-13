По делу Серебренникова будут опрошены свидетели

Агентство сообщает, что прокурор Олег Лавров завершил оглашение письменных материалов по делу и объявил о начале допроса свидетелей. На предыдущих слушаниях по делу была проведена комплексная экспертиза, по итогом которой проект "Платформа" был оценен высоко, а также, по словам адвоката режиссера Харитонова, было установлено, что на проект было потрачено меньше средств, чем рассчитывалось, т.е. режиссер даже сэкономил государственные деньги.

Однако, сообщает агентство, по версии следствия в хищении 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в рамках проекта "Платформа", заподозрены продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин. По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова для скрытия следов преступления уничтожила часть бухгалтерских документов.