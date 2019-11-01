Экс-генпрокурор: У дела Серебренникова только два исхода

Мещанский суд Москвы отказался брать подписку о невыезде с режиссера Кирилла Серебренникова, на чем настаивала прокуратура. Судья Олеся Менделеева обосновала свое решение тем, что сторона обвинения предоставила доказательств того, что подсудимый может сбежать или оказать давление на правосудие.

Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что после того, как Мосгорсуд ранее отменил постановление о возвращении дела в прокуратуру, Мещанскому суду фактически придется рассматривать дело режиссера с самого начала.

«Дело после удовлетворения представления прокуратуры вновь возвращено в суд. Суд будет рассматривать это дело в новом составе и, фактически, с начала. Только по ходу самого разбирательства можно строить какие-то предположения, исходя из тех доказательств, которые будут исследоваться», - сказал он.