Экс-генпрокурор: У дела Серебренникова только два исхода
Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что суду придется заново рассматривать дело режиссера Кирилла Серебренникова. И без приговора в этот раз не обойдется.
Мещанский суд Москвы отказался брать подписку о невыезде с режиссера Кирилла Серебренникова, на чем настаивала прокуратура. Судья Олеся Менделеева обосновала свое решение тем, что сторона обвинения предоставила доказательств того, что подсудимый может сбежать или оказать давление на правосудие.
Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что после того, как Мосгорсуд ранее отменил постановление о возвращении дела в прокуратуру, Мещанскому суду фактически придется рассматривать дело режиссера с самого начала.
«Дело после удовлетворения представления прокуратуры вновь возвращено в суд. Суд будет рассматривать это дело в новом составе и, фактически, с начала. Только по ходу самого разбирательства можно строить какие-то предположения, исходя из тех доказательств, которые будут исследоваться», - сказал он.
Правда, при новом рассмотрении, подчеркнул собеседник НСН, суду так или иначе придется выносить приговор.
«Предыдущий суд назначил повторную экспертизу, и она, скорее всего, по мнению предыдущего состава суда, не позволяла им вынести обвинительный приговор без достаточных оснований, а выносить оправдательный они не хотели. Вернув по надуманным основаниям дело прокурору, они фактически ушли от ответственности. Прокурор обжаловал, вышестоящий суд удовлетворил это требование, и заставил суд рассматривать дело по существу. Здесь два варианта: или обвинительный, и оправдательный приговор», - заключил Степанков.
Напомним, Кирилл Серебренников и других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа». Дело было заведено в августе 2017 года, с этого момента и до апреля 2019 года режиссер находился под домашним арестом, затем мера пресечения была смягчена до подписки о невыезде.
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