По делу Голунова от работы в МВД отстранили пятерых полицейских
Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Москве. Речь идет о сотрудниках Управления внутренних дел по Западному административному округу.
Дни.ру напоминают, что ранее Владимир Путин уволил двух генералов полиции, затем был временно отстранен глава антинаркотического отдела этого УВД Андрей Щиров.
Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков. Дело закрыли через несколько дней на фоне масштабной кампании в его поддержку.
Недавно проведенный опрос «Левада Центра» показал, что две трети россиян (66%) считают обычной практикой в сегодняшней России подбрасывание наркотиков полицией и фальсификацию на основании этого уголовных дел.
В эфире НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин признал, что такая неутешительная статистика говорит о том, что россияне уверены в недобросовестности сотрудников правоохранительных органов, и в этом не всегда неправы.
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