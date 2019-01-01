По делу Голунова от работы в МВД отстранили пятерых полицейских

Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Москве. Речь идет о сотрудниках Управления внутренних дел по Западному административному округу.

Дни.ру напоминают, что ранее Владимир Путин уволил двух генералов полиции, затем был временно отстранен глава антинаркотического отдела этого УВД Андрей Щиров.

Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков. Дело закрыли через несколько дней на фоне масштабной кампании в его поддержку.