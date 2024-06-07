СМИ: Следствие считает погибшего генерала Цокова соучастником генерала Попова
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, подозреваемый в мошенничестве, действовал совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб во время военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на материалы Второго Западного окружного военного суда сообщает «Интерфакс».
По данным следствия Попов путем обмана и злоупотреблением доверия присвоил чужое имущество на сумму 133,6 млн рублей. В обвинении, выдвинутом против генерал-майора, говорится, что в 2023 году он похитил более 1,7 тысячи тонн металлопроката, предназначенного для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии фронта в Запорожской области.
Следователь сообщил, что Попов предоставил информацию, которая изобличает других участников уголовного дела,
Олег Цоков погиб в результате ракетного удара по Бердянску летом 2023 года. Он занимал должность заместителя командующего Южным военным округом и был посмертно награжден званием Героя России, сообщается на сайте «Аргументы и Факты».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru