«По-черномырдински». Производитель обуви — о мерах противодействия контрафакту
Избыточные меры контроля заставляют легальных предпринимателей уйти с рынка, заявил президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов в пресс-центре НСН.
Государство вводит ряд мер для контроля продукции в отрасли, но это не помогло защитить рынок от контрафкта, заявил президент компании ГК Zenden Group Андрей Павлов в пресс-центре НСН.
«Принято много законов по контролированию отрасли: введена маркировка, введена онлайн-касса, ограничен режим патента. Система даже избыточная, маркировка – это избыточный элемент контроля. С рынка ушли десятки тысяч легальных предпринимателей, потому что маркировка – это сложный процесс. Весь набор мер не защитил рынок. Получилось все по-черномырдински: хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Получилось то, что изменения на рынке ударили по легальным предпринимателям, в первую очередь, по местным предпринимателям в регионах. На смену этим предпринимателям пришли огромные сети с контрафактным товаром – магазины по 2-5 тысяч метров. Местные предприниматели задушены, ушли с рынка, на смену пришли сети, которые управляются мигрантами. Они все работают на льготном режиме и зарегистрированы не по месту нахождения магазина», - рассказал он.
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