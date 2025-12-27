Минпросвещения: Учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми

На заседании Совета Минпросвещения России в Москве по защите профчести и достоинства педагогических работников приняли два документа-инструкции для учителей по действиям в конфликтных ситуациях. Об этом говорится на сайте Минпросвещения.

Пять этапов и психологи: Как школам в России предложили решать конфликты с учениками

Документ уже направили российским учителям. Согласно инструкции, работникам учебных заведений предлагается пятиэтапный алгоритм для урегулирования возможных происшествий и создания безопасной обстановки для учащихся.

Так, на первом этапе следует сообщить руководителю школы о конфликте. Далее — установить факт происшествия, назначить виновных и подключить комиссия по урегулированию споров, которая должна быть в каждом образовательном учреждении.

Ранее председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов в интервью НСН отметил, что в школы могут привлечь ФГУП «Охрана», так как они являются одной из частей войск Национальной гвардии, однако самого состава Нацгвардии точно не хватит на все школы.

