СМИ: Умерла последняя из пятерняшек Дион

Умерла Аннет Дион, которая была последней из остававшихся в живых пятерняшек, ставших первыми в мире пятью близнецами, сумевшими выжить в младенчестве. Об этом сообщает газета «New York Times».

Ей был 91 год. По данным источника, Аннет скончалась из-за болезни Альцгеймера.