СМИ: Умерла последняя из пятерняшек Дион
Умерла Аннет Дион, которая была последней из остававшихся в живых пятерняшек, ставших первыми в мире пятью близнецами, сумевшими выжить в младенчестве. Об этом сообщает газета «New York Times».
Ей был 91 год. По данным источника, Аннет скончалась из-за болезни Альцгеймера.
Пять сестре-близняшек Дион родились 28 мая 1934 года в Онтарио в Канаде. Всемирную известность они получили уже через несколько часов после рождения, став настоящей сенсацией и даже туристической достопримечательностью, что самих сестер всегда возмущало.
Первой, в 20 лет, умерла Эмили. Через 16 лет Мари была госпитализирована из-за депрессии, после чего скончалась в 36 лет. Позже умерла Ивон. Сесиль ушла из жизни в августе 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
