В Москве Красную площадь вновь закроют для посещения в Новогоднюю ночь. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Ограничения будут действовать с 18:00 31 декабря и до 10:00 утра 1 января. Исключение составит лишь ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием.

При этом фейерверков в столице на Новый год вновь не будет. Аналогичное решение также было принято в предыдущих годах. Кроме того, новогодние салюты отменили в Курской и Брянской областях, в Удмуртии и в Пермском крае.

Уточняется, что в Москве метро, МЦК и ряд маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать в новогоднюю ночь без перерыва, а проезд на этот период сделают бесплатным. При этом время работы МЦД продлят до 03:00.

Красную площадь для посещения в Новогоднюю ночь закрывают уже несколько лет подряд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в интервью НСН сообщила, что первые дни новогодних праздников будут снежными и морозными, однако после 3 января 2026 года температура воздуха начнет повышаться, и не исключено, что к Рождеству москвичей ждет оттепель.

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
