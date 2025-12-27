В Москве Красную площадь вновь закроют для посещения в Новогоднюю ночь. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Ограничения будут действовать с 18:00 31 декабря и до 10:00 утра 1 января. Исключение составит лишь ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием.

При этом фейерверков в столице на Новый год вновь не будет. Аналогичное решение также было принято в предыдущих годах. Кроме того, новогодние салюты отменили в Курской и Брянской областях, в Удмуртии и в Пермском крае.