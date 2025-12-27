ИКИ РАН: На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

При этом специалисты рассказали, что пик ожидающейся вспышечной активности может прийтись на грядущие новогодние праздники. Однако, добавили ученые, вероятность формирования магнитных бурь и ярких полярных сияний именно на сам Новый год сейчас невысока из-за значительного удаления активных областей от линии Солнце - Земля.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предположили, что происхождение космического объекта 3I/ATLAS может быть инопланетным, но вероятность этого мала, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».