ИКИ РАН: На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

На Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка. Об этом говорится в Тelegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Отмечается, что это случилось на восточном краю звезды рано утром 27 декабря. По данным ИКИ РАН, мощность крупной вспышки уровня M5.1 составила примерно 50% от порога высшего балла X, а максимум излучения был зафиксирован в 04:50 по московскому времени.

При этом специалисты рассказали, что пик ожидающейся вспышечной активности может прийтись на грядущие новогодние праздники. Однако, добавили ученые, вероятность формирования магнитных бурь и ярких полярных сияний именно на сам Новый год сейчас невысока из-за значительного удаления активных областей от линии Солнце - Земля.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предположили, что происхождение космического объекта 3I/ATLAS может быть инопланетным, но вероятность этого мала, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

