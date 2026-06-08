Сегодня в среднем 11,4 человека конкурируют за вакансию в офисе, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Каждая седьмая компания в РФ готовит сокращения, это максимум с 2020 года. Первыми под риск попадают молодые сотрудники и работники старше 45 лет, заявил CEO и основатель Teachbase Владимир Щербаков, передает Telegram-канал «Осторожно новости». Мурадян раскрыл, кого коснётся волна увольнений.