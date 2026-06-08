Борьба за сварщика: Волна сокращений ударит по айтишникам и офисным работникам
Гарри Мурадян заявил НСН, что малый и средний бизнес чувствуют себя плохо, компании вынуждены оптимизировать штат.
Сегодня в среднем 11,4 человека конкурируют за вакансию в офисе, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Каждая седьмая компания в РФ готовит сокращения, это максимум с 2020 года. Первыми под риск попадают молодые сотрудники и работники старше 45 лет, заявил CEO и основатель Teachbase Владимир Щербаков, передает Telegram-канал «Осторожно новости». Мурадян раскрыл, кого коснётся волна увольнений.
«Это затронет сначала бюджетников, так как собираются сократить 140 тысяч человек. При этом в найме тоже уже начались сокращения, количество соискателей на рынке выросло, конкуренция за одну вакансию выросла. Сейчас этот индекс составляет 11,4, то есть, 11,4 человека конкурируют за вакансию в офисе. Они не просто откликнулись, а реально конкурируют. Сокращения начались, потому что в целом в экономике дела не очень, компании оптимизируют штат – как айтишников, так и офисных ребят. Малый и средний бизнес чувствуют себя плохо. Какие навыки сегодня помогут сохранить работу? Это умение работать с нейросетями, умение писать запросы, критическое мышление, умение быстро собирать информацию, а еще эмпатия и адаптивный подход, чтобы можно было прийти помочь бизнесу, а не просто прийти и отработать», - отметил он.
При этом он отметил, что обратная ситуация на рынке линейных и квалифицированных рабочих.
«В офисах у нас все ищут работу, а не хватает курьеров, сварщиков, разнорабочих. Миграционная политика страны немного поменялась, у нас стало сильно меньше мигрантов. К нам приезжают работники из Индии и Филиппин, но темпов наращивания недостаточно. Несколько миллионов человек вернулись в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, но пока замещать их мы не успеваем. Но это касается именно линейного персонала, там очень высокий спрос, так как страшная нехватка. Поэтому здесь все наоборот: если сварщик ищет работу, будет 12 компаний, которые желают его заполучить, за швею – восемь компаний будут бороться, а за менеджера по продажам – всего две-четыре компании. Поэтому один из вариантов сегодня – это переобучение, чтобы пойти на востребованные профессии. Кто-то пойдет как самозанятый открывать свое ремесло, хоть это и очень смело», - добавил собеседник НСН.
Хотя доходы на старте у квалифицированных рабочих, персонала в доставке и на складах примерно одинаковы, уже через два года работы разница будет более существенной, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
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