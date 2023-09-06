ФСБ нашла 217 нелегальных оружейников в 53 регионах
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии выявили 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в ходе масштабных мероприятий в 53 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия прошли в июне-июле в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Алтае, Башкортостане, Дагестане, Карелии, Крыму, Северной Осетии, Донецкой и Луганской народных республиках и в других субъектах страны.
«Из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — подчеркнули в ФСБ.
Правоохранители также пресекли деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru