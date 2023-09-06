ФСБ нашла 217 нелегальных оружейников в 53 регионах

По данным ведомства, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия прошли в июне-июле в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Алтае, Башкортостане, Дагестане, Карелии, Крыму, Северной Осетии, Донецкой и Луганской народных республиках и в других субъектах страны.

«Из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — подчеркнули в ФСБ.

Правоохранители также пресекли деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов, пишет RT.

