«Плюс 2,5 млн детей!»: Буцкая призвала не заменять маткапитал на ежемесячные выплаты
При появлении материнского капитала россияне в 90% случае направляли его на жилье, однако сейчас ситуация изменилась, сказала НСН Татьяна Буцкая.
Возможность распределять материнский капитал на ежемесячные выплаты есть уже сейчас, эти выплаты равняются размеру минимальной заработной платы (МРОТ), сказала НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Настоятель Храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло ранее предложил отменить материнский капитал, потому что «это помощь девелоперам и строителям». Вместо маткапитала Миняйло предложил выплачивать женщинам МРОТ за каждого ребенка до 18 лет. Буцкая отметила, что материнский капитал хорошо себя зарекомендовал.
«Материнский капитал – это демографическая мера, которая очень хорошо себя зарекомендовала. Доказательство тому - плюс 2,5 миллиона детей, которые у нас родились. У нас материнский капитал идет не только на покупку жилья, но и на образование. Когда материнский капитал только появился в России, тогда порядка 90% семей использовали его для покупки жилья, однако сейчас ситуация изменилась, много родителей вкладывают материнский капитал в образование детей, получают выплаты из маткапа. Размер выплат равен прожиточному минимуму в регионе. Получать их можно ежемесячно или в отдельные месяцы, это по желанию. Единственное условие - доход на каждого члена семьи не больше двух МРОТ», - сказала собеседница НСН.
В свою очередь зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что материнский капитал доказал свою эффективность.
«Материнский капитал является удачной мерой. И даже если его используют для оплаты личного строительства, то он все равно нужен. Для многих людей это действительно важная мера поддержки, которая, на мой взгляд, доказала свою обоснованность», - добавил Кипшидзе.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что свыше 530 тысяч российских семей получили сертификаты на материнский капитал с января по сентябрь текущего года, напоминает «Радиоточка НСН».
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