«Плюс 2,5 млн детей!»: Буцкая призвала не заменять маткапитал на ежемесячные выплаты

В свою очередь зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что материнский капитал доказал свою эффективность.

«Материнский капитал является удачной мерой. И даже если его используют для оплаты личного строительства, то он все равно нужен. Для многих людей это действительно важная мера поддержки, которая, на мой взгляд, доказала свою обоснованность», - добавил Кипшидзе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что свыше 530 тысяч российских семей получили сертификаты на материнский капитал с января по сентябрь текущего года, напоминает «Радиоточка НСН».

