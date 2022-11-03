Мединский призвал преподавать историю в школах без «зазубривания»
Преподавание истории в российских школах следует сделать неформальным и уйти от «зазубривания». Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в ходе просветительского марафона «Знание о героях».
Мединский призвал сделать преподавание истории интересным.
«Это большая, сложная, комплексная проблема, потому что она упирается и в человеческий фактор, и в фактор подготовки педагогических знаний, в фактор учебников - их количества, их качества, ну и в то, чтобы сам процесс преподавания носил максимально незаформализованный характер. Я все время повторяю: изучение истории имеет мало отношения к зазубриванию цифр, дат, фамилий и каких-то теоретических постулатов, это самый интересный школьный предмет», - цитирует ТАСС главу РВИО.
Мединский отметил, что образовательный процесс нужно выстроить, синхронизировав историю с литературой, географией и обществоведением. Так школьники будут с интересом воспринимать обучение и понимать логику исторического процесса.
Отвечая на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы молодежь хорошо разбиралась в истории, текущей ситуации и умела отличать фейки, председатель РВИО указал на необходимость «понимать, в чем причина плохих знаний» и вносить необходимые коррективы.
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