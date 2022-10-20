В школах на уроках физкультуры появится модуль по игре в лапту
20 октября 202220:59
В школах РФ на уроках физкультуры появится модуль по игре в лапту. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ, передает ТАСС.
Планируется, что модуль будет введен до конца текущего года.
Лапта является русской народной командной игрой с мячом и битой. Цель игры — ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать до противоположной стороны и обратно, не дав противнику задеть себя пойманным мячом.
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20 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru