В школах на уроках физкультуры появится модуль по игре в лапту

В школах РФ на уроках физкультуры появится модуль по игре в лапту. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ, передает ТАСС.

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Планируется, что модуль будет введен до конца текущего года.

Лапта является русской народной командной игрой с мячом и битой. Цель игры — ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать до противоположной стороны и обратно, не дав противнику задеть себя пойманным мячом.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Школа
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