«Слишком мелко!»: В СПЧ не поддержали борьбу с движением «чайлдфри»
Ирина Киркора заявила НСН, что идеология бездетности инородна для России и не может разрушить семейные ценности страны.
Идеология «чайлдфри» - это слишком мелкое течение, которое не влияет на большинство россиян, борьба с движением лишь привлекает к этому внимание, заявила заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в беседе с НСН.
Законопроект о запрете пропаганды бездетности противоречит Конституции, признающей идеологическое многообразие, и в случае принятия несёт много рисков, заявили опрошенные РБК юристы и представители бизнеса. Киркора уверена, что движение не так страшно, как выглядит борьба с ним.
«Идеология "чайлдфри" инородная для россиян и наши традиции счастливой семьи с детьми разрушить не может. Слишком мелкое течение инфантильных и эгоцентричных людей не способно изменить картину жизни подавляющего большинства эмоционально зрелых моих сограждан. Важен фокус общественного внимания. Чем больше борьбы, тем больше об этом говорят, нужно заниматься тем, к чему нам идти, а то, от чего уходим, само станет неважным», - рассказала она.
Со своей стороны, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что идеология чайлдфри вредна, но пока не настолько распространена в российском обществе, чтобы законодательно ее регулировать.
«Сами по себе идеи чайлдфри, конечно, вредны. Но я не уверен, насколько они сильны здесь, в России. Если они слабы, то зачем огород городить? Если они сильны - это требует доказательств со стороны депутатов - это можно поддержать», - приводит его слова официальный Telegram-канал СПЧ.
Штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри составят до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юрлиц, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «Радиоточка НСН».
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