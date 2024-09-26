«Слишком мелко!»: В СПЧ не поддержали борьбу с движением «чайлдфри»

Ирина Киркора заявила НСН, что идеология бездетности инородна для России и не может разрушить семейные ценности страны. 

Идеология «чайлдфри» - это слишком мелкое течение, которое не влияет на большинство россиян, борьба с движением лишь привлекает к этому внимание, заявила заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в беседе с НСН.

Законопроект о запрете пропаганды бездетности противоречит Конституции, признающей идеологическое многообразие, и в случае принятия несёт много рисков, заявили опрошенные РБК юристы и представители бизнеса. Киркора уверена, что движение не так страшно, как выглядит борьба с ним.

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«Идеология "чайлдфри" инородная для россиян и наши традиции счастливой семьи с детьми разрушить не может. Слишком мелкое течение инфантильных и эгоцентричных людей не способно изменить картину жизни подавляющего большинства эмоционально зрелых моих сограждан. Важен фокус общественного внимания. Чем больше борьбы, тем больше об этом говорят, нужно заниматься тем, к чему нам идти, а то, от чего уходим, само станет неважным», - рассказала она.

Со своей стороны, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что идеология чайлдфри вредна, но пока не настолько распространена в российском обществе, чтобы законодательно ее регулировать.

«Сами по себе идеи чайлдфри, конечно, вредны. Но я не уверен, насколько они сильны здесь, в России. Если они слабы, то зачем огород городить? Если они сильны - это требует доказательств со стороны депутатов - это можно поддержать», - приводит его слова официальный Telegram-канал СПЧ.

Штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри составят до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юрлиц, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СемьяДетиСПЧ

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