В Госдуме назвали последствия перекрытия Ормузского пролива

По его словам, направление к порту Янба на берегу Красного моря флотилии из 25 супертанкеров, о чём сообщили СМИ, сможет компенсировать лишь часть этого объёма.

На суда будет погружено 50 млн баррелей нефти Саудовской Арави, что, как считает парламентарий, является «смягчением ситуации без решения системной проблемы».

«И основная беда не с нефтью, а с газом: концентрация внимания на нефти — классическое «отвлечение внимания на негодный объект», — заключил Делягин.

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявил, что блокировка Ираном Ормузского пролива стала причиной кризиса на глобальном рынке энергоресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».