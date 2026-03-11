Квартира в многоэтажке в Сочи загорелась из-за падения обломков БПЛА

Уточняется, что загорелась квартира на верхнем этаже пятиэтажного дома в Лазаревском районе Сочи.

«Возгорание... локализовали. Представители администрации района работают с жильцами для оказания необходимой помощи», - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Новороссийске после атаки ВСУ в двух домах произошли пожары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».