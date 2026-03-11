Квартира в многоэтажке в Сочи загорелась из-за падения обломков БПЛА
11 марта 202618:29
Квартира в сочинской многоэтажке загорелась из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом со ссылкой на оперштаб Краснодарского края сообщает RT.
Уточняется, что загорелась квартира на верхнем этаже пятиэтажного дома в Лазаревском районе Сочи.
«Возгорание... локализовали. Представители администрации района работают с жильцами для оказания необходимой помощи», - говорится в сообщении.
В оперштабе добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в Новороссийске после атаки ВСУ в двух домах произошли пожары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Сезон электросамокатов в Москве стартует до конца марта
- Плакал Болливуд: Почему российский зритель не жалует индийской кино
- Кабмин попросили о налоговых послаблениях для управляющих компаний в сфере ЖКХ
- Квартира в многоэтажке в Сочи загорелась из-за падения обломков БПЛА
- В Госдуме назвали последствия перекрытия Ормузского пролива
- МИД РФ назвал неслучайным совпадение атаки на Брянск с сигналами США по Украине
- Плесень, «кофе» и потоп: Город Сокол жалуется на воду, а в Подольске залило дом
- Третьяковская галерея опровергла повреждение экспонатов из-за протечки крыши
- «Газпром» сообщил об атаке на компрессорную станцию «Русская»
- Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном