Квартира в многоэтажке в Сочи загорелась из-за падения обломков БПЛА

Квартира в сочинской многоэтажке загорелась из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом со ссылкой на оперштаб Краснодарского края сообщает RT.

На НПЗ в Каневском районе Кубани произошел пожар после атаки БПЛА

Уточняется, что загорелась квартира на верхнем этаже пятиэтажного дома в Лазаревском районе Сочи.

«Возгорание... локализовали. Представители администрации района работают с жильцами для оказания необходимой помощи», - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Новороссийске после атаки ВСУ в двух домах произошли пожары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиПожарСочиКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры