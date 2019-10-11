Платные дороги станут дешевле с 14 октября

Введение сезонного тарифа объясняется повышением интенсивности движения в летние месяцы. Например, автолюбителю необходимо было заплатить при проезде платного участка дороги км 21 – км 62 на М-4 «Дон» в дневное время порядка 90 рублей, а с 14 октября эта сумма ссотавит 70 рублей.

Отметим, в задачи ГК "Автодор" входит развитие скоростных дорог в России, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса.

Ранее НСН сообщала, что Российское газовое общество выступило с инициативой разрешить автомобилям на газомоторном топливе не платить за проезд по платным трассам. Соответствующий документ направлен в правительство РФ, пишет ТАСС. При этом, РГО предлагает установить такие же льготы и для газомоторных грузовиков.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН заявил, что данное предложение не будет принято.







