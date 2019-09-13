Стало известно, какие участки ЦКАД сделают платными
Российское правительство утвердило список участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), которые сделают платными после ее открытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Отмечается, что в список вошли участки от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 «Москва - Малоярославец».
Размер платы за проезд пока не утвержден. В компании «Автодор», которая занимается строительством ЦКАД, заявили, что взимание платы будет происходить по принципу распознавания номера автомобиля камерами наблюдения в режиме «свободного потока».
В «Автодоре» также отметили, что бесплатной альтернативой участку ЦКАД, призванному разгрузить транспортный узел Московского региона, станет дорога федерального значения А-107 «Московское малое кольцо».
По данным ТАСС, первые участки дороги введут в эксплуатацию в октябре 2020 года,
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