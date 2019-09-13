Стало известно, какие участки ЦКАД сделают платными

13 сентября21:48

Российское правительство утвердило список участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), которые сделают платными после ее открытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Отмечается, что в список вошли участки от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 «Москва - Малоярославец».

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Размер платы за проезд пока не утвержден. В компании «Автодор», которая занимается строительством ЦКАД, заявили, что взимание платы будет происходить по принципу распознавания номера автомобиля камерами наблюдения в режиме «свободного потока».

В «Автодоре» также отметили, что бесплатной альтернативой участку ЦКАД, призванному разгрузить транспортный узел Московского региона, станет дорога федерального значения А-107 «Московское малое кольцо».

По данным ТАСС, первые участки дороги введут в эксплуатацию в октябре 2020 года,


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Самарин
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