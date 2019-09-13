Стало известно, какие участки ЦКАД сделают платными

Российское правительство утвердило список участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), которые сделают платными после ее открытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Отмечается, что в список вошли участки от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 «Москва - Малоярославец».