«Платно и поздно»: Сокрытие гидрологических данных назвали нарушением Конституции
Гидрологические наблюдения нужны не только для отслеживания уровня воды, но также для моделирования, для калибровки и верификации гидрологических постов, сказал НСН Сергей Беднарук.
В 1990-е годы практически вся гидрологическая информация стала платной, к тому же получить ее зачастую можно с опозданием, это нарушение конституционного права на получение информации. Об этом НСН заявил инженер Института водных проблем РАН, начальник центра регистра и кадастра сельхозакадемии им. Тимирязева Сергей Беднарук.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил в Совете Федерации, что одной из причин весеннего затопления российских регионов стало отсутствие полноценных гидрологических наблюдений. По его словам, в 2023 году не работала пятая часть гидрологических постов, а Минприроды и Росгидромет не приняли достаточных мер для исправления ситуации. Беднарук отметил, что проблема кроется в недоступности информации, получаемой из гидрологических постов.
«Информацию даже из тех гидрологических постов, которые работают, получить весьма затруднительно даже для органов государственной власти. Все происходит на платной основе и с опозданием. Нормально, когда информация доступна оперативно, тем более для тех, кто этим занимается. В 1990-е годы мы перешли на рыночные отношения, постановлением правительства был определен весьма ограниченный перечень информации, доступной бесплатно. Причем даже за плату всего получить нельзя. Отмечу, что это нарушение конституционного права на получение информации», — сказал Беднарук.
В заключение собеседник НСН добавил, что гидрологические наблюдения нужны не только для отслеживания уровня воды.
«Самое главное — в современных условиях наблюдения необходимы для моделирования, для калибровки и верификации постов и так далее», — подытожил он.
Ранее Беднарук заявил, что дамбы, построенные в течение последних 30 лет, могут не соответствовать нормативам для защитных сооружений.
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