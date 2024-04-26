«Платно и поздно»: Сокрытие гидрологических данных назвали нарушением Конституции

«Информацию даже из тех гидрологических постов, которые работают, получить весьма затруднительно даже для органов государственной власти. Все происходит на платной основе и с опозданием. Нормально, когда информация доступна оперативно, тем более для тех, кто этим занимается. В 1990-е годы мы перешли на рыночные отношения, постановлением правительства был определен весьма ограниченный перечень информации, доступной бесплатно. Причем даже за плату всего получить нельзя. Отмечу, что это нарушение конституционного права на получение информации», — сказал Беднарук.

В заключение собеседник НСН добавил, что гидрологические наблюдения нужны не только для отслеживания уровня воды.

«Самое главное — в современных условиях наблюдения необходимы для моделирования, для калибровки и верификации постов и так далее», — подытожил он.

Ранее Беднарук заявил, что дамбы, построенные в течение последних 30 лет, могут не соответствовать нормативам для защитных сооружений.

