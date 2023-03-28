Платформа станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро готова на 50%

Устройство основных конструкций платформы станции «Физтех» участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро готово на 50%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, монолитные работы на станции готовы более чем на две трети. Бочкарев отметил, что уже подходит к концу строительство ключевых конструкций свода платформенной части станции с помощью передвижной металлической опалубки. Заммэра также подчеркнул, что устройство основных конструкций ведется и в двух вестибюлях «Физтеха».

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В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов сообщил, что в северном вестибюле, который обеспечивает выход на Дмитровское шоссе, монолит готов почти наполовину. В южном вестибюле, указал он, монолит готов более чем на треть. Также Кравцов добавил, что продолжается внутреннее обустройство перегонных тоннелей и строительство притоннельных сооружений перегонов.

Так, протяженность строящегося участка продления Люблинско-Дмитровской линии составляет порядка шести километров и включает три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Новые станции смогут улучшить транспортную доступность для жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и поселок Северный.

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ФОТО: Стройкомплекс
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