Платформа станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро готова на 50%

В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов сообщил, что в северном вестибюле, который обеспечивает выход на Дмитровское шоссе, монолит готов почти наполовину. В южном вестибюле, указал он, монолит готов более чем на треть. Также Кравцов добавил, что продолжается внутреннее обустройство перегонных тоннелей и строительство притоннельных сооружений перегонов.

Так, протяженность строящегося участка продления Люблинско-Дмитровской линии составляет порядка шести километров и включает три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Новые станции смогут улучшить транспортную доступность для жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и поселок Северный.

