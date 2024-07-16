Платежная система «Мир» заработала в Мьянме
Платежная система «Мир» начала работать в ряде торговых центров и ресторанов Мьянмы, сообщило агентство ТАСС.
Кроме того, начало работы системы подтвердили в российском посольстве в Мьянме. Здесь выразили уверенность, что это положительно отразится на туристическом потоке и сделает пребывание в стране россиян более комфортным.
Мьянма стала тринадцатой страной, в которой начала работать система «Мир». Ожидается, что к ней подключатся Маврикий, Иран и Египет.
Ранее министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что в стране прорабатывается вопрос возобновления обслуживания карт «Мир».
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