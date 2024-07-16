Платежная система «Мир» заработала в Мьянме

Кроме того, начало работы системы подтвердили в российском посольстве в Мьянме. Здесь выразили уверенность, что это положительно отразится на туристическом потоке и сделает пребывание в стране россиян более комфортным.

Мьянма стала тринадцатой страной, в которой начала работать система «Мир». Ожидается, что к ней подключатся Маврикий, Иран и Египет.

Ранее министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что в стране прорабатывается вопрос возобновления обслуживания карт «Мир».

