Платежная система «Мир» заработала в Мьянме

Платежная система «Мир» начала работать в ряде торговых центров и ресторанов Мьянмы, сообщило агентство ТАСС.

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Кроме того, начало работы системы подтвердили в российском посольстве в Мьянме. Здесь выразили уверенность, что это положительно отразится на туристическом потоке и сделает пребывание в стране россиян более комфортным.

Мьянма стала тринадцатой страной, в которой начала работать система «Мир». Ожидается, что к ней подключатся Маврикий, Иран и Египет.

Ранее министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что в стране прорабатывается вопрос возобновления обслуживания карт «Мир».

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ФОТО: РИА Новости
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