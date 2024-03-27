«Мир без Mir Pay»: За рубежом ограничивают доступ к российской платежной системе
Отказ Samsung Pay от карт «Мир» и удаление приложения Mir Pay из магазина Google Play вынудит россиян обратиться в банк для выпуска физической карты, заявил НСН Владимир Шевченко.
Оплата картой Мир» по-прежнему будет доступна на территории России, однако за рубежом россияне будут лишены такой возможности, заявил в интервью НСН аналитик банковской сферы, главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко.
С 3 апреля в сервисе Samsung Pay в России станут недоступны бесконтактные платежи с картами платежной системы «Мир». При этом приложение платежной системы «Мир» для оплаты с помощью мобильного телефона Mir Pay пропало из магазина Google Play. Также стали недоступны приложения «СБПэй» и «Привет!». По словам Шевченко, это последствия вторичных санкций США.
«Если какая-то корпорация или банк проведут финансовую операцию хотя бы на доллар человеку, находящемуся под санкциями США, американский Минфин отрежет всю финансовую организацию от долларов. В попытке этого избежать они выбирают "отключить всю Россию". Но банковские приложения будут работать внутри России. С картами «Мир» все тоже будет хорошо. Пока вы находитесь внутри России, для вас ничего не меняется, вариант оплаты смартфоном остается. За границей – все, мы отрезаны от «Мира». Остаются такие страны, как КНДР, Иран, но они не особо привлекательны для туристов», - сказал он.
Собеседник НСН также добавил, что лучше отдавать предпочтение физическим банковским картам, поскольку бесконтактная оплата в отдельных случаях может работать со сбоем.
«Я пробовал оплачивать все смартфоном месяц, потом попросил Сбербанк выпустить мне физическую банковскую карту, потому что через раз оплатить не получалось. Мне проще сразу достать карту, чем краснеть и задерживать очередь за собой», - пояснил эксперт.
В феврале 2024 год министерство финансов США ввело санкции в отношении национальной платёжной системы «Мир», СПБ банка и банка «Авангард», напоминает «Радиоточка НСН».
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