«Мир без Mir Pay»: За рубежом ограничивают доступ к российской платежной системе

С 3 апреля в сервисе Samsung Pay в России станут недоступны бесконтактные платежи с картами платежной системы «Мир». При этом приложение платежной системы «Мир» для оплаты с помощью мобильного телефона Mir Pay пропало из магазина Google Play. Также стали недоступны приложения «СБПэй» и «Привет!». По словам Шевченко, это последствия вторичных санкций США.

«Если какая-то корпорация или банк проведут финансовую операцию хотя бы на доллар человеку, находящемуся под санкциями США, американский Минфин отрежет всю финансовую организацию от долларов. В попытке этого избежать они выбирают "отключить всю Россию". Но банковские приложения будут работать внутри России. С картами «Мир» все тоже будет хорошо. Пока вы находитесь внутри России, для вас ничего не меняется, вариант оплаты смартфоном остается. За границей – все, мы отрезаны от «Мира». Остаются такие страны, как КНДР, Иран, но они не особо привлекательны для туристов», - сказал он.