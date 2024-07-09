В Киргизии принимают меры для возобновления обслуживания карт «Мир»

В Киргизии прорабатывается вопрос возобновления обслуживания карт «Мир», сообщил министр экономики страны Данияр Амангельдиев в рамках промышленной выставки «Иннопром-2024» в Екатеринбурге.

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По его словам, на программном обеспечении, с помощью которого в Киргизии осуществлялось обслуживание карт «Мир», сегодня работает и национальная платежная система республики «Элкарт».

«По требованию наших европейских партнеров, которым принадлежит это ПО, мы вынуждены были отказаться от обслуживания карт "Мир" ввиду того, что это подрывало нашу внутреннюю платежную систему», - пояснил Амангельдиев.

В феврале 2024 года подразделение Минфина США ввело санкции против оператора карт платежной системы «Мир» АО «Национальная система платежных карт». Для «минимизации риска вторичных санкций» киргизская сторона с апреля вынужденно отказалась от проведения операций по картам на территории республики. На данный момент помимо России карту «Мир» без ограничений принимают Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия и Куба, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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