Милонов выступил за проживание ребенка у обоих родителей после развода

При разводе родителей суд по умолчанию должен выносить решение в пользу совместного воспитания ребенка: две недели он может жить у мамы, другие две недели – у папы, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с НСН.

Ранее Верховный суд подчеркнул равенство обоих родителей при определении места жительства детей после развода. В обзоре судебной практики сказано, что нет безусловного основания оставлять ребенка матери. Поводом стал спор родителей из Волгограда о месте проживания их 10-летней дочери, которая после развода осталась с отцом. Суд апелляционной инстанции отменил это решение, указав, что нет исключительных оснований «для разлучения дочери с матерью», а несовершеннолетний ребенок, настаивая на проживании с отцом, «не осознает свои собственные интересы». Милонов отметил, что «отец такой же человек», как и мать.