Милонов выступил за проживание ребенка у обоих родителей после развода
Суд почти всегда оставляет ребенка после развода с матерью, чаще всего это правильно, но далеко не всегда, отметил в эфире НСН Виталий Милонов.
При разводе родителей суд по умолчанию должен выносить решение в пользу совместного воспитания ребенка: две недели он может жить у мамы, другие две недели – у папы, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с НСН.
Ранее Верховный суд подчеркнул равенство обоих родителей при определении места жительства детей после развода. В обзоре судебной практики сказано, что нет безусловного основания оставлять ребенка матери. Поводом стал спор родителей из Волгограда о месте проживания их 10-летней дочери, которая после развода осталась с отцом. Суд апелляционной инстанции отменил это решение, указав, что нет исключительных оснований «для разлучения дочери с матерью», а несовершеннолетний ребенок, настаивая на проживании с отцом, «не осознает свои собственные интересы». Милонов отметил, что «отец такой же человек», как и мать.
«Из массы решений получается, что мужчина хуже, чем женщина, папа хуже, чем мама. По статистике, разводы происходят чаще по вине папы, это правда. Но утверждать, что воспитание отца хуже, чем воспитание матери, это полное заблуждение. Я выступаю за то, чтобы у нас по умолчанию принималось совместное воспитание ребенка, когда ребенок может жить, условно, две недели у мамы, две недели у папы. У нас не прецедентное право, всегда рассматривается конкретный случай. Но я рад, что, несмотря на активную позицию по умолчанию, у нас решили, что отец такой же человек, как и мать», – сказал Милонов.
Он отметил, что суд в 95% случаев оставляет ребенка при разводе с матерью. По его словам, чаще всего это правильно, но далеко не всегда.
«В моей практике были беспрецедентные решения Петербургского суда, когда суд оставлял ребенка с мамашей лесбиянкой, живущей вместе с другой лесбиянкой в Австралии. А молодого талантливого ученого, который живет в Петербурге и любит своего ребенка, суд пытался разлучить. При этом ребенок настаивал, что хочет жить с отцом. Слава богу, вмешался (глава СК РФ Александр – ред. НСН) Бастрыкин и не допустили этого. У нас 95% решений по определению места жительства ребенка в пользу матерей. Считаю, что чаще всего это правильнее, особенно если отец пьет, бьет и гуляет. Но что сейчас 95% мужчин негодяи, а женщина в любом случае права – это неправильно», – добавил собеседник НСН.
Ранее Росстат сообщил, что число разводов в России в августе 2023 года сократилось на 8,8% по сравнению с августом 2022 года. Число заключенных браков за аналогичный период выросло на 6,1%, передает «Радиоточка НСН».
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