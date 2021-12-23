«Планирует убежать?» Дизайнеру Лебедеву светит уголовка за матерный пост об СК

«Сначала он оскорбил чувства православных верующих, унизив святые мощи, которым поклоняются миллионы, а потом и представителей Следственного комитета, причем сделал это публично в Интернете, унизив государственный орган в связи с исполнением обязанностей. В условиях достаточно циничного продолжения противоправного поведения можно говорить о том, что он будет привлечен и по статье КоАП, и по статье 319 УК РФ. Это должно стать еще и профилактической мерой, не потому что он такой Артемий борзый, а потому что должна быть у людей адекватная реакция на действия государственных органов», - сказал Соловьев.

Он назвал «неадекватной» реакцию Лебедева на действия СК и указал, что ему может грозить штраф или год исправительных работ.

«Следственный комитет и следователь являются «представителем власти». Статья 319 УК РФ – публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих обязанностей или в связи с их исполнением – полностью подходит сюда. Для того, чтобы его по ней привлечь, должна быть проведена лингвистическая и другие экспертизы. Здесь штраф до 40 тыс. рублей или исправительные работы на срок до 1 года. Статья 5.61 КоАПа, которая предусматривает штраф от 1 до 3 тыс. рублей, тоже вполне может быть ему вменена. В этой статье написано, что оскорбление - есть унижение чести и достоинства в неприличной форме. Высказывание было сделано в связи с правомерной деятельностью Следственного комитета, который уведомил Лебедева о том, что проводится проверка по факту оскорбления чувств верующих. Реакция товарища, конечно, абсолютно неадекватная, форма того, что он написал в адрес СК – абсолютно неприличная», - подчеркнул бывший руководитель аппарата омбудсмена.

Он также допустил, что Лебедев может покинуть Россию, высказав мнение, что большинству россиян от этого «ни тепло, ни холодно».

«Те, кто планирует куда-то убежать, они делают очень хитро. Чтобы оправдать свое движение в поисках лучшей жизни, они выдумывают какой-то повод, чтобы хайпануть как следует – или чувства верующих оскорбить, или русский народ, или еще что-то, и на этой волне свалить потом. Ну, хочет ехать, пусть едет. Кому он там нужен? Ну оттуда будет потом вещать этот человек, какая разница? Большинству граждан России ни тепло, ни холодно от этого. Если он оттуда будет грязью поливать наших святых, это его выбор. А у нас должны быть инструменты, чтобы ограничивать вещание тех, кто унижает целые группы людей по вероисповеданию», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее Лебедев написал в своем Telegram-канале о Мавзолее Ленина и мощах святых. Он в грубой форме выразил недоумение тем, что люди хотят посещать подобные места. Следственный комитет инициировал в этой связи проверку по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). В ответ на это дизайнер в новом посте в нецензурной форме указал Следственному комитету, куда надо «засунуть» мощи «всех святых на свете», упомянув при этом Зевса и грубо обозвав работников ведомства.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев ранее говорил «Радиоточке НСН», что глупо придавать слишком большое внимание мнению Лебедева о вероисповедании.