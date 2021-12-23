«Глупо возбуждаться»: Кураев призвал не преследовать, а благодарить дизайнера Лебедева

Следственный комитет РФ организовал проверку о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповедания после поста дизайнера Артемия Лебедева в Telegram-канале о мощах святых, сообщил и источники СМИ. В своем посте Лебедев выразил недоумение по поводу того, что люди поклоняются мощам святых, а также «мертвым менеджерам», к которым отнес и Владимира Ленина. На запись обратили внимание представители РПЦ, которые попросили ее проверить, намекая на оскорбление чувств верующих.

«Глупо возбуждаться из-за такого рода вещей. Человек имеет право на несогласие. А верующим имеет смысл иногда поглядывать на самих себя и на свои действия со стороны глазом посторонних, это бывает очень полезно. Я полагаю, что эффект Барбры Стрейзанд никто не отменял, а наши церковники до сих пор не в курсе его существования. Если не возбуждать уголовное дело, то нужно садиться в интернет и объяснять, выбирать позицию и благодарить соответствующего блогера за то, что он привлек к вам внимание и дал вам высказаться на тему, которая так важна», - отметил Кураев.

Эффект Барбры Стрейзанд - явление, при котором попытка скрыть какую-либо попавшую в публичный доступ информацию приводит к тому, что о ней узнают все. Американская актриса Стрейзанд в свое время пыталась засудить фотографа за то, что он выложил в интернет фотографию ее дома наряду с тысячами других снимков калифорнийского побережья. К моменту иска фотографию посмотрело всего несколько человек, после иска ею заинтересовались миллионы.

Ранее блогер-урбанист Илья Варламов покинул Россию после поста о «говнохранителях» Петрозаводска.

