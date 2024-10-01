«Плакала и благодарила»: Никас Сафронов о помощи избитой в Ульяновске бабушке
После инициативы о передаче финансовой помощи для избитой пенсионерки в Ульяновской области нашлись и другие желающие ей помочь, власти региона также взяли это дело на контроль, рассказал НСН Никас Сафронов.
Избитой пенсионерке в Ульяновской области передали 100 тысяч рублей, также ведутся договоренности, чтобы обеспечить ей постоянное место для продажи внутри магазина. Об этом в беседе с НСН рассказал член Российской академии художеств, художник Никас Сафронов.
В Ульяновске неадекват избил пенсионерку, продававшую цветы возле магазина. Крупный мужчина трижды ударил пожилую женщину в голову. В последствии 46-летнего мужчину, проживающего в Майнском районе Ульяновской области, задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Позднее Telegram-канал Mash сообщил, Никас Сафронов собирается передать избитой пенсионерке 100 тысяч рублей. Художник информацию подтвердил и рассказал, какую еще помощь планирует оказать бабушке.
«Мы с бабушкой связались. Сегодня отправили наших помощников, которые передали ей деньги и подарки, это мои книги подписанные, чашку с моей картиной. Ну просто, чтобы как-то морально, духовно поддержать Валентину Алексеевну. Мы нашли хозяев этого магазина «Гулливер», где она продавала цветы, сейчас идут договоренности, чтобы ей внутри разрешили продавать. Чтобы ей выделили постоянное, безопасное и теплое место внутри магазина. Тем более они всегда очень лояльно относились к пенсионерке. Никогда ее не гоняли. Она очень интеллигентная, никому проблем никогда не создавала. Мы будем ее поддерживать. Власть там после такого потока СМИ будет заниматься бабушкой, уже замгубернатора, как он мне сказал, ходил к ней в гости. После того, как мы выразили инициативу помочь, другие люди решили взять это за хороший пример и стали тоже собирать какую-то помощь», - рассказал он.
Говоря о самочувствии женщины, Сафронов отметил, что она находится в сильном стрессе.
«Я вчера созвонился с ней, узнал, как ее здоровье. Она сказала, что чувствует себя более-менее нормально. У нее не столько физическая, сколько психологическая травма. Она в состоянии стресса. Но была крайне благодарна за желание помочь, плакала, говоря по телефону. Она учитель музыки. Всю жизнь посвятила искусству. На своем участке собирала цветы и продавала, чтобы на пенсии было чуть больше денег. А тут человек от большой обиды на свою жизнь захотел кого-то избить. Резонанс правильный и неприятие к таким негодяям. Наша страна всегда была духовной и милосердной, наоборот мы доставали даже врагов с поля битвы и лечили их. Тут такое время, когда необходимо поддерживать и помогать, а человек издевается, не боится что увидят», - подытожил он.
Ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в ведомство расследование об пенсионерки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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