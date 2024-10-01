«Плакала и благодарила»: Никас Сафронов о помощи избитой в Ульяновске бабушке

«Мы с бабушкой связались. Сегодня отправили наших помощников, которые передали ей деньги и подарки, это мои книги подписанные, чашку с моей картиной. Ну просто, чтобы как-то морально, духовно поддержать Валентину Алексеевну. Мы нашли хозяев этого магазина «Гулливер», где она продавала цветы, сейчас идут договоренности, чтобы ей внутри разрешили продавать. Чтобы ей выделили постоянное, безопасное и теплое место внутри магазина. Тем более они всегда очень лояльно относились к пенсионерке. Никогда ее не гоняли. Она очень интеллигентная, никому проблем никогда не создавала. Мы будем ее поддерживать. Власть там после такого потока СМИ будет заниматься бабушкой, уже замгубернатора, как он мне сказал, ходил к ней в гости. После того, как мы выразили инициативу помочь, другие люди решили взять это за хороший пример и стали тоже собирать какую-то помощь», - рассказал он.

Говоря о самочувствии женщины, Сафронов отметил, что она находится в сильном стрессе.