В Балашихе таксист избил пассажирку и выкинул ее из машины
В Балашихе таксист избил пассажирку и выкинул ее из машины, сообщили в Следственном комитете.
На записи с камеры видно, как водитель силой вытаскивает девушку за руку из автомобиля, бросает ее на асфальт и уезжает. Пострадавшая утверждает, что до этого она поссорилась с таксистом. Тот решил закончить спор силовым методом и не стал довозить ее до дома.
Инцидент произошел 27 сентября. В итоге следователи завели дело на таксиста за хулиганство и начали проверку полицейских по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Будет дана оценка действий, либо бездействия сотрудников полиции по доводам, которые указала потерпевшая.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в ведомство расследование об избиении пожилой женщины в Ульяновске, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru