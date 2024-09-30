В Балашихе таксист избил пассажирку и выкинул ее из машины

На записи с камеры видно, как водитель силой вытаскивает девушку за руку из автомобиля, бросает ее на асфальт и уезжает. Пострадавшая утверждает, что до этого она поссорилась с таксистом. Тот решил закончить спор силовым методом и не стал довозить ее до дома.



Инцидент произошел 27 сентября. В итоге следователи завели дело на таксиста за хулиганство и начали проверку полицейских по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Будет дана оценка действий, либо бездействия сотрудников полиции по доводам, которые указала потерпевшая.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в ведомство расследование об избиении пожилой женщины в Ульяновске, отмечает «Радиоточка НСН».

